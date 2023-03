Romano Prodi e don Luigi Ciotti aprono Festa di Scienza 2023

Experimenta

Accanto alle conferenze troverà poi spazio, come sempre, anche “Experimenta”, l’Officina di “Festa di Scienza e Filosofia” curata dal professor Corrado Morici e allestita a palazzo Brunetti Candiotti di Foligno, che anche quest’anno proporrà esperienze manipolative e sensoriali, laboratori scientifici e dimostrativi ed exhibit tecnologici aperti a tutti, dai bambini agli adulti. Diciotto, nello specifico, le attività che si susseguiranno dal 20 al 23 aprile. Tra queste: “Be a scientist: build a vaccine! (Sii uno scienziato: sviluppa un vaccino!) In collaborazione con l’Università di Edimburgo e AIRIcerca; “La scienza dell’olio e i segreti del panel test” con il Frantoio Clarici di Foligno; “Il giardino interiore” promosso dal Liceo “Frezzi-Beata Angela” di Foligno per coinvolgere studenti e famiglie in un’esperienza sensoriale che contempla l’utilizzo di tutti i sensi; “Biologia cellulare: dal modello all’esperienza immersa” in collaborazione con l’ITS Umbria Academy; “(Paleo)Climate changes & Energy transition: le rocce sedimentarie raccontano” con l’Università degli Studi di Perugia; il progetto europeo “Experimenta: a community-based approach to STEM education”, finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali in partenariato con l’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, l’Osnovna sola Dobrise Cesarina di Zagabria e la Mano Channel Asociacion para el desarrolo comunitario; e “Pronti a salpare!”, viaggio a tappe attraverso varie esperienza che stimoleranno la curiosità dei bambini delle scuole dell’infanzia, guidandoli alla conoscenza del mondo attraverso il “fare”.

Numerosi anche gli eventi collaterali, tra i quali è possibile annoverare: il concerto promosso in collaborazione con gli Amici della Musica di Foligno dal titolo “Un Brasil Diferente”, che vedrà l’esibizione di Gabriele Mirabassi al clarinetto e Roberto Tau alla chitarra; la visita all’orto didattico accessibile gestito dall’associazione Liberi di essere, che proporrà anche un incontro sul ben-essere alimentare dal titolo “L’uomo è ciò che mangia”; “La forma del libro” in collaborazione con il Comune di Foligno per “toccare” con mano alcuni dei documenti più preziosi conservati alla biblioteca “Alighieri”; la visita “Innovatori dal 1874: alla scoperta del Frantoio Clarici”. E ancora, due mostre fotografiche: la prima dal titolo “L’importanza incommensurabile della biodiversità” curata dalla Lipu; la seconda dal titolo “La Via Lauretana: il collegamento di Foligno con gli insediamenti di montagna”, a cui si collega anche l’iniziativa dell’Archivio di Stato di Perugia “La Via Lauretana nei documenti d’Archivio”.

Sempre in occasione della XII edizione della manifestazione verranno presentai i primi risultati del progetto didattico e formativo “I cambiamenti climatici. Monitoraggio dello scioglimento dei ghiacciai alpini”, che sta coinvolgendo alcune scolaresche con l’obiettivo favorire il processo di sensibilizzazione sull’impatto del riscaldamento globale. Studenti che saranno protagonisti anche della sezione “Ambasciatori”, nell’ambito del progetto triennale “Il pensiero scientifico e letterario”, giunto in questo anno scolastico al secondo modulo dal titolo “Spazio, suono e movimento”, che sta interessando gli istituti di diverse regioni italiane. Infine quattro tavole rotonde: “L’apprendimento cooperativo e l’etica dell’intelligenza collettiva” insieme all’Università per Stranieri di Perugia; “Medicina digitale tra sostenibilità, efficacia e innovazione” con l’Usl Umbria 2; “Il clima che cambia, il monitoraggio dei ghiacciai alpini overtheclouds” con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; e quella sull’acqua con la Valle Umbra Servizi.

Gli interventi

La XII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” è stata presentata ufficialmente nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Ad intervenire, oltre al presidente e al direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, rispettivamente Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, anche la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Foligno, Marco Cesaro, l’assessore alla Bellezza e alla Cultura del Comune di Fabriano, Maura Nataloni, eil presidente del Rotary Club di Fabriano, Doriano Tabocchini.

Pierluigi Mingarelli

“Per questa dodicesima edizione – ha dichiarato il direttore del Lavoratorio di Scienze Pierluigi Mingarelli – abbiamo scelto un titolo emblematico, strettamente legato alla quotidianità, ossia la scienza come strumento per affrontare le sfide globali. Tra le novità di quest’anno – ha quindi aggiunto – la sinergia con Fabriano, grazie al Rotary Club che si è dimostrato un collaboratore molto efficiente. Insieme abbiamo costruito due iniziative che si incastrano in una sola, ma ognuna delle quali avrà una sua fisionomia, una sua autonomia. Abbiamo messo insieme due città dell’Appennino, legate dalla produzione della carta. Non dimentichiamo, poi, che Palazzo Trinci è stato affrescato da Gentile da Fabriano. Ma ciò che ci unisce più di tutto, è la volontà condivisa di ricercare strade comuni per scrivere il futuro”. Presentando i tanti relatori che saranno presenti a Foligno e a Fabriano, il direttore Mingarelli ha quindi spiegato come complessivamente nell’organizzazione della “Festa di Scienza e Filosofia” sono stati coinvolti 850 studenti.

Donatella Tesei

“Ho sempre amato e seguito ‘Festa di Scienza e Filosofia’, perché è un momento di grande apertura che serve ai giovani e a noi tutti per riflettere – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei -. Il tema di quest’anno è molto centrale, anche per me che da quando ricopro l’incarico di presidente della Regione non ho fatto altro che gestire crisi: dalla pandemia alle conseguenze che ha avuto anche nel nostro Paese la guerra in Europa e fino ad arrivare ad un fenomeno come l’inflazione che oggi ha un impatto importantissimo su famiglie e imprese. Tutte questioni che richiedono un approccio scientifico, come dimostrato dalla diffusione del Covid-19: grazie alla scienza e al lavoro fatto l’abbiamo affrontata e oggi possiamo dire che ce la siamo lasciata alle spalle anche se con qualche strascico. Apprezzo molto, inoltre, il dialogo avviato con le vicine Marche e la condivisione di percorsi culturali, perché in linea con quello che sia io che il presidente Francesco Acquaroli sosteniamo da tempo. La collaborazione tra Umbria e Marche è fondamentale e strategica, anche perché sono tante le cose che ci accomunano. Passando ai relatori, si tratta di profili molto alti che condurranno ad un confronto di cui c’è sempre più bisogno. L’ultima cosa che voglio sottolineare, perché mi rende molto felice, è il coinvolgimento dei giovani, che devono essere sempre più interlocutori privilegiati. Sono il presente e con loro dobbiamo confrontarci tutti i giorni”.

Stefania Proietti

“L’intuizione nata dodici anni fa di mettere insieme pensiero e scienza si rivela oggi vitale” ha commentato la presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che ha aggiunto: “L’offerta di ‘Festa di Scienza e Filosofia’ è unica a livello nazionale, importante anche per le scelte dei nostri giovani, ai quali dico di non aver paura delle loro azioni, perché anche una singola azione può fare la differenza, può cambiare il mondo”.

“Per la prima volta la città di Fabriano partecipa a questo evento – ha detto il presidente del Rotary Club di Fabriano, Doriano Tabocchini – e per noi è un’occasione importante. Per organizzarlo abbiamo creato un’apposita commissione e i risultati si presentano importanti. L’obiettivo con il quale abbiamo deciso di abbracciare questo evento è quello di stimolare un processo di sviluppo e valorizzazione dei nostri territori e di crescita dei nostri giovani. Per questo abbiamo coinvolto anche i vari atenei universitari presenti nelle Marche. Siamo convinti che la conoscenza sia fondamentale per rispondere alle nuove sfide e l’auspicio è che questa Festa possa diventare di tutto il Centro Italia, fondamentale com’è per i giovani, per gli accademici e per la popolazione tutta”.

Maura Nataloni

“Questa è un’occasione molto importante per una collaborazione produttiva e che apre prospettive nuove per le città di Fabriano e Foligno, ma anche per le regioni di Umbria e Marche” ha spiegato l’assessore alla Bellezza e alla Cultura del Comune di Fabriano, Maura Nataloni, portando i saluti del sindaco Daniela Gergo. “Grazie al Rotary Club di Fabriano, che ci ha dato la possibilità di approcciare alla scienza attraverso questa modalità. Ospiteremo un panel prestigioso, con figure di alto rilievo che ci faranno conoscere le innovazioni in atto ma anche le prospettive future. In quest’ottica è molto importante riflettere sui rischi dei punti di arrivo dell’intelligenza artificiale e trovo molto attuale il connubio tra scienza e filosofia, perché la filosofia deve contenere e indirizzare quello a cui la scienza ci conduce con il suo sviluppo. Filosofia che pone al centro l’uomo e i suoi valori, che ci proiettano verso un futuro bello e sostenibile. Ai giovani stiamo dando questi strumenti per costruire l’avvenire”.

Marco Cesaro

“‘Festa di Scienza e Filosofia’ è un evento molto apprezzato non solo in Umbria, ma anche a livello nazionale ed internazionale” ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica del Comune di Foligno, Marco Cesaro, portando i saluti del sindaco Stefano Zuccarini. “Do il benvenuto agli amici di Fabriano, città storicamente collegata alla nostra – ha quindi aggiunto -. Siamo molto soddisfatti di questo gemellaggio, anche perché questa manifestazione è un appuntamento consolidato, una garanzia. Assoluto il livello dei relatori che interverranno, così come il nostro plauso va al coinvolgimento dei giovani, ai quali va anche il pensiero dell’assessore folignate all’Istruzione, Paola De Bonis”.

Maurizio Renzini

“Quest’anno proponiamo un programma ricchissimo e variegato, non solo per le tematiche trattate, legate al XXI secolo, ma anche per quest’apertura alle Marche, in una prospettiva di costruzione di un evento che sia di tutto il Centro Italia”. Così il presidente del Laboratorio folignate, Maurizio Renzini. “Sono orgoglioso che tutto questo prenda forma grazie al lavoro che viene svolto all’interno del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, grazie al professor Mingarelli e a tutti i collaboratori, ma anche attraverso tantissimi soggetti tra enti e istituzioni, professionisti e singoli cittadini che contribuiscono alla sua riuscita. Avremo importanti relatori, tante donne e altrettanti giovani ricercatori e studiosi. Così come stiamo riscontrando tanto entusiasmo da parte delle scuole”.

Le prenotazioni

Da oggi, giovedì 30 marzo, è possibile prenotare – esclusivamente online – le conferenze, tutte ad ingresso gratuito, attraverso il sito www.festascienzafilosofia.it.

Enti sostenitori della “Festa di Scienza e Filosofia” sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, la Fondazione “Il Vallato”, la Provincia di Perugia, la Camera di Commercio dell’Umbria e Intesa Sanpaolo. La XII “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” è realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università per Stranieri di Perugia, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università di Camerino, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università di Macerata, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e della Fondazione Aristide Merloni. Partner scientifici della “Festa di Scienza e Filosofia” sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Gran Sasso Science Institute, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, l’Institut de Fìsica d’Altes Energies e l’Enea. La “Festa di Scienza e Filosofia” è inoltre realizzata in collaborazione con l’Esercito, la Diocesi di Foligno, la Diocesi di Fabriano, la Valle Umbra Servizi, l’Usl Umbria 2 e il Gal Valle Umbra e Sibillini.