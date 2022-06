Processione Corpus Domini, cambiano sosta e circolazione | Retrò si sposta in piazza Garibaldi - Tuttoggi

In via del tutto eccezionale, infatti, i numerosi espositori attesi a Retrò, anche per questa edizione di giugno, saranno collocati nell’area di piazza Garibaldi, nei giardini lungo le mura urbiche adiacenti a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e in via Gramsci, ad eccezione della location “tradizionale” del loggiato Gildoni, che conserverà alcune postazioni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il comando della Polizia Municipale ha stabilito con un’ordinanza che dalle ore 6 alle ore 20 di domenica 19 giugno vieterà il transito e sosta veicolari in piazza Garibaldi e in via Gramsci. La sosta sarà inoltre vietata in piazza Costa per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ma ad eccezione dei mezzi degli espositori per consentire le operazioni di carico e scarico dei materiali. La viabilità alternativa per residenti e autorizzati prevede l’itinerario viale Veneto, via Gramsci, via Sant’Antonio, via Mazzini, piazza Garibaldi, via degli Albizzini o via San Bartolomeo.

Per consentire lo svolgimento della cerimonia e della processione del Corpus Domini, inoltre, una seconda ordinanza della Polizia Municipale, sempre per domenica 19 giugno, vieta la sosta dalle ore 17.00 alle ore 21.00 in piazza Gabriotti, nella parte antistante i giardini del Cassero (compresi gli autorizzati), ad eccezione dei veicoli appartenenti alle forze di polizia e di soccorso. Dalle 18 alle 21, poi, il transito e la sosta veicolari saranno interdetti (ad eccezione dei veicoli delle forze di polizia e di soccorso) in piazza Gabriotti, via della Pendinella, via San Florido, piazza del Garigliano, via Marconi, corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti, via Angeloni e via del Popolo.