Processionarie al Parco Teatro Romano "Attività di bonifica partita già la scorsa settimana" - Tuttoggi.info

Apposti i “collari” sui tronchi degli alberi, mercoledì 20 marzo si provvederà alla rimozione dei bozzoli dai pini rimasti | Tasso “Attività ordinaria della quale Ufficio Ambiente si occupa ogni anno"

“L’attività di bonifica dei parchi pubblici dalla presenza delle processionarie, in particolare nella zona del Teatro Romano, da sempre frequentato da bambini, famiglie e animali, è già in corso da giorni“.

Il Comune di Gubbio tiene a ribadirlo dopo le immagini girate sul web, proprio al Parco del Teatro Romano, dove erano state fotografate lunghe file di processionarie. “La bonifica è un’attività ordinaria, della quale l’Ufficio Ambiente si occupa ogni anno” ha fatto sapere da Palazzo pretorio l’assessore all’Ambiente Alessia Tasso.

Nel caso specifico i primi interventi di bonifica al parco – dove peraltro nel weekend si terrà l’atteso evento Ventomania – sono già partiti da giovedì scorso (14 marzo) ad opera della ditta Infest Control, che ha apposto collari sui tronchi degli alberi dove si trovano i nidi delle processionarie e, in alcuni casi, è intervenuta direttamente con l’autoscala.

Il collare per alberi intercetta le larve in fase di discesa facendole dirigere verso un tubo che, inserito in un sacchetto di raccolta, le cattura all’interno di quest’ultimo. Questo trattamento evita la defogliazione dell’albero e il suo indebolimento. A partire da mercoledì 20 marzo, come da intervento programmato, si provvederà poi a togliere i bozzoli dai pini rimasti, attraverso interventi puntuali che verranno eseguiti sempre con l’autoscala.

Contrariamente a quanto apparso su alcune testate giornalistiche “al quale chiediamo diritto di replica e smentita in merito alla questione delle processionarie” – ha dichiarato Tasso – “il Comune di Gubbio esegue ordinariamente attività di prevenzione e bonifica, soprattutto in considerazione della pericolosità di tali larve per bambini e amici a 4 zampe. Il lavoro dell’Ufficio Ambiente è in questo senso puntuale e attento, e così come accade ogni anno continueremo a monitorare la situazione per tutelare al meglio tutti i frequentatori del parco”.