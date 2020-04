Probabile ondata di maltempo nel weekend | Previsioni per il 29 aprile - Tuttoggi

Molte regioni questa mattina hanno dato il buongiorno a una coltre

nuvolosa e talvolta anche a piogge sparse: il quadro meteorologico ha infatti subito e subirà nelle prossime ore un drastico cambiamento.

Un esteso fronte perturbato determinerà tempo generalmente instabile nel

corso della giornata odierna: inoltre l’attività temporalesca non mancherà su alcune regioni come Liguria di Levante, Piemonte e Varesotto.

La perturbazione avanzerà andando a raggiungere anche il Sud Italia con piogge prima sulla Sardegna, Sicilia e Calabria e successivamente su Campania, Basilicata, Puglia e Molise.

Per quel che riguarda il fine settimana, sembrerebbe che le correnti nord-occidentali più fredde in quota abbiano messo la nostra penisola nel suo mirino: i principali modelli questa mattina mostrano infatti uno scenario meteo piuttosto dinamico con piogge e soprattutto temporali anche intensi in arrivo specie sulle regioni centro-settentrionali.

Previsioni per il 29 aprile

Umbria

Locali piogge al mattino sui settori meridionali, asciutto altrove con molte nubi sparse; peggiora al pomeriggio con piogge o temporali diffusi su tutti i settori. Migliora nelle ore serali su tutta la regione.

Italia

Tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, maltempo con piogge diffuse ad est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata.

Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata.

Giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Piglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria dove avremo piogge o temporali.



Temperature in lieve aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

