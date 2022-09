Previsioni per l'8 settembre, irregolare e piogge sparse - Tuttoggi

Maltempo diffuso al mattino con acquazzoni e temporali specie su Lombardia e Triveneto; più asciutto tra Emilia Romagna e Piemonte. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni di nord-est; residue piogge tra Piemonte, Lombardia e Romagna. In serata tempo più asciutto, con isolati piovaschi sulle coste Adriatiche, piogge sparse in arrivo nelle ore notturne.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali sui versanti Tirrenici, anche intensi sul Lazio. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata locali precipitazioni sulle coste della Toscana, con nuvolosità irregolare sui restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati; qualche pioggia possibile sulle coste Campane. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità. Maggiori addensamenti nella notte tra Campania, Puglia e Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in aumento. Massime in rialzo al meridione, stabili o in calo al centro-nord.

