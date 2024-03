Previsioni per l'8 marzo, cieli sereni o poco nuvolosi | Neve sopra i 1700 mt - Tuttoggi.info

Maggiori addensamenti in transito dal pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Peggiora tra la sera e la notte

Umbria

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti in transito dal pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Peggiora tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni sparsi su tutta la regione. Neve oltre i 1700 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole ma con solo qualche pioggia isolata. Al pomeriggio precipitazioni sparse lungo l’arco alpino con neve oltre i 900-1000 metri, asciutto altrove. Tra la serata e la notte in arrivo piogge e temporali sparsi, neve fin verso i 600-800 metri sulle Alpi e 1000-1200 metri in Appennino.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con solo isolati fenomeni sulle coste tirreniche. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse a partire dal versante tirrenico e neve sui rilievi oltre i 1700-1800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molte nubi sulle Isole Maggiori e sole prevalente altrove. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulla Sardegna. In serata non sono attese variazioni, salvo un aumento della nuvolosità. Qualche pioggia nella notte anche sulle regioni peninsulari.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve calo al Centro-Sud, massime in diminuzione al Nord e in aumento sul resto d’Italia.

