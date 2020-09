Previsioni per l'11 settembre, nuvolosità irregolare senza fenomeni - Tuttoggi

Umbria

Nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il territorio ma senza fenomeni di rilievo, mentre nel pomeriggio precipitazioni sparse interesseranno soprattutto i settori meridionali e occidentali della regione. Fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali su tutti i settori.

Italia

AL NORD



Maltempo sulle regioni nord-occidentali con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge associate fin dalle prime ore del mattino. Tempo stabile al nord-est con della nuvolosità irregolare.



AL CENTRO



Tempo per lo più stabile sulle regioni centrali dell’Italia salvo sulla Toscana e sul Lazio dove non si escludono dei locali acquazzoni. Nubi irregolari in transito su tutte le regioni alternate a brevi schiarite.



AL SUD E SULLE ISOLE



Bel tempo sulle regioni meridionali peninsulari con ampie schiarite durante tutta la giornata, cieli nuvolosi o molto nuvolosi invece sulle isole maggiori con piogge o temporali specie in Sardegna.



Temperature in calo specialmente nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo. https://www.youtube.com/watch?v=_so-2Lg2iiQ