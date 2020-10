Previsioni per il 9 ottobre, stabile nell’arco della giornata - Tuttoggi

Cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni non subiranno variazioni

Umbria

Condizioni di tempo stabile nell’arco della giornata con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno alcuna variazione.

Italia

AL NORD

Bel tempo al nord Italia con sole prevalente al mattino salvo delle innoque nubi in transito. Bel tempo e precipitazioni assenti anche al pomeriggio con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, aumento della nuvolosità in nottata ad ovest ma sempre con tempo asciutto.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni del centro Italia con cieli sereni ovunque al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio per il transito di nubi alte e stratificate. Si rinnovano le condizioni meteo stabili in serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tutto sole anche al meridionale con cieli sgomberi da nubi fin dalle prime ore del mattino e poi durante tutto il corso del pomeriggio. Nessuna variazione in serata ed in nottata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

