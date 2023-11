Previsioni per il 9 novembre, stabile ma con nuvolosità in aumento - Tuttoggi.info

Dalla serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi possibili su tutta la regione, localmente anche a carattere di temporale.

Umbria

Tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità in aumento su tutta la regione tra mattina e pomeriggio. Dalla serata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi possibili su tutta la regione, localmente anche a carattere di temporale.

NAZIONALE

AL NORD

Nuvolosità irregolare a tratti compatta al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio precipitazioni in transito dai settori occidentali con deboli nevicate sulle Alpi dai 1200-1300 metri. In serata piogge in transito sul resto del settentrione, con ancora neve sui rilievi alpini a quote medie.

AL CENTRO

Cieli poco nuvolosi al mattino, qualche apertura sull’Abruzzo. Al pomeriggio isolati piovaschi sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora precipitazioni sulla Sardegna; peggiora nella notte sulle regioni peninsulari con piogge e temporali.

Temperature minime stabili o in rialzo al nord, in diminuzione al centro-sud. Massime in calo al nord e sulla Sicilia, generalmente stazionarie altrove.

Www.centrometeoitaliano.it