Previsioni per il 7 novembre, ampi spazi di sereno su tutta la regione nelle ore diurne

Umbria

Tempo prevalentemente stabile con ampi spazi di sereno su tutta la regione nelle ore diurne alternati solo a qualche nube sparsa. Generale aumento della nuvolosità in serata prima dell’arrivo di piogge e acquazzoni su gran parte del territorio nella notte ad iniziare dai settori occidentali.

Nazionale

Locali precipitazioni al Nord fin dal mattino ad iniziare da Liguria e Friuli, prima di un marcato peggioramento a partire dai settori occidentali al pomeriggio. Maltempo diffuso nelle ore serali con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri.

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, salvo locali acquazzoni sull’alta Toscana al pomeriggio. Peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico, più asciutto su Marche e Abruzzo.

Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia, con locali piogge e acquazzoni nelle ore diurne specie su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia ma in rapido esaurimento. Tempo instabile invece sulla Sardegna fin dal mattino, con maltempo intenso a partire dalla serata.

Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

