Previsioni per il 5 marzo, stabile al mattino su tutta la regione - Tuttoggi.info

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione mentre nel pomeriggio avremo la possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni tra Liguria, Lombardia e Friuli. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni diffuse a carattere debole o moderato. In serata piogge che insistono su tutti i settori; neve in calo nella notte fin verso i 700-1100 metri su Alpi e Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sui versanti Tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità con rovesci su Toscana, Umbria e Appennino tra Lazio e Abruzzo, qui con neve dai 1600-1700 metri. In serata ancora residue precipitazioni su Toscana, Umbria e coste Abruzzesi. Migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino deboli precipitazioni su Puglia, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Sardegna. In serata insistono le precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto nella notte.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord; massime in rialzo su tutta la penisola.

centrometeoitaliano.it