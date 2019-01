Previsioni per il 4 gennaio, stabile e generalmente sereno | Neve sui settori appenninici

Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio su tutto il territorio; neve sui settori appenninici di confine fino ai fondovalle. Nuvolosità irregolare in serata su tutti i settori, ma senza fenomeni associati.

Nazionale

Sulle regioni settentrionali tempo in prevalenza asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito specie tra pomeriggio e sera. Locali nevicate sui settori di confine dell’Alto Adige fin verso i fondovalle. Maggiori schiarite in nottata.

Neve al Centro al mattino fin sulle coste di Marche e Abruzzo, più asciutto con ampie schiarite lungo il Tirreno. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni specie sull’Abruzzo, migliora altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Più asciutto in nottata.

Tempo instabile al Sud Italia per gran parte della giornata con neve fin sulle coste di Molise e Puglia. Fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale con neve fino a 200-300 metri. Fiocchi anche su zone interne di Campania,Basilicata e Calabria localmente fino al piano.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

