Previsioni per il 29 ottobre, stabile e cieli poco nuvolosi - Tuttoggi

Umbria

Condizioni di tempo stabile nell’arco della giornata con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno alcuna variazione.

Italia

AL NORD



Al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non si verificano variazioni delle condizioni del cielo. In serata si rinnova tempo asciutto su tutti i settori, foschie nella notte lungo la valle del Po’



AL CENTRO



Al mattino nubi irregolari sulle regioni centrali, pioviggini sulle coste della Toscana. Al pomeriggio ancora cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata ed in nottata ancora assenza di precipitazioni con cieli irregolarmente coperti.



AL SUD E SULLE ISOLE



Mattinata all’insegna della stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno ovunque. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi ad eccezione della Sardegna. In serata tempo asciutto sulle Isole Maggiori, possibili pioviggini lungo le coste Tirreniche di Calabria e Campania.

