Previsioni per il 29 luglio, cieli sereni la mattina | Acquazzoni e temporali nel pomeriggio - Tuttoggi

Umbria

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio quando non si escludono brevi acquazzoni o temporali. In serata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite, possibili piogge nella notte.

Nazionale

AL NORD