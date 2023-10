Previsioni per il 27 ottobre, nuvolosità irregolare e instabilità diffusa - Tuttoggi.info

piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Migliora tra pomeriggio e sera

Umbria

Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Migliora tra pomeriggio e sera con nubi sparse alternate a schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con acquazzoni e temporali su Liguria di Levante e Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 2000 metri, maggiori schiarite sui settori occidentali. Al pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata non sono attese variazioni. Nebbie e foschie nella notte sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con cieli nuvolosi e piogge sparse. Migliora al pomeriggio con tempo asciutto e graduali schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sui settori tirrenici e Sardegna meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra Campania, Basilicata e Calabria, invariato sulle altre regioni. In serata tempo in miglioramento con assenza di fenomeni e cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it