Previsioni per il 25 dicembre, bel tempo con nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Umbria

Giornata di bel tempo con nuvolosità irregolare nel corso della mattinata, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane. Anche in serata il tempo sarà stabile con qualche nube sparsa.

Nazionale

Giornata all’insegna del bel tempo al nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche nevicata sulle Alpi centro-orientali fino a quote medio-basse, specie sui settori di confine. Nubi ai bassi strati tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli.

Giornata all’insegna della generale stabilità anche al Centro con sole prevalente nelle ore diurne e su tutte le regioni salvo della nuvolosità in transito prima sul vestante tirrenico al mattino poi su quello adriatico tra la serata e la nottata.

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato al sud Italia eccetto delle residue piogge tra la Calabria e la Sicilia. Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube durante tutto l’arco della giornata, isolate piogge solo tra Sicilia e Calabria entro la sera. Peggiora in Puglia in nottata.



Temperature stazionarie o in lieve aumento i valori massimi.

