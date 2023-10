Previsioni per il 24 ottobre, stabile ma con nuvole in transito - Tuttoggi.info

Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni in arrivo, localmente anche intensi e a carattere di temporale.

Umbria

Condizioni di tempo stabile al mattino ma con molte nuvole in transito su tutti i settori. Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni in arrivo, localmente anche intensi e a carattere di temporale.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, più intense tra Liguria e Friuli. Al pomeriggio ancora cieli coperti con piogge su Liguria, Trentino e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori con nuvolosità compatta associata.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, isolati piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni in estensione su Marche e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con precipitazioni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche pioggia sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Sardegna; nessun cambiamento previsto altrove.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stabili o in aumento al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it