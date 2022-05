Previsioni per il 24 maggio, stabile con locali addensamenti - Tuttoggi

AL CENTRO

Al mattino cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori. Nel corso delle ore pomeridiane non sono attese variazioni di rilievo con locali aperture sul Lazio. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Ancora tempo stabile al pomeriggio con assenza di nuvolosità su Isole Maggiori, Calabria e settori meridionali della Puglia. Tempo asciutto anche in serata con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime in lieve calo al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime in rialzo al sud, in calo al centro-nord.

