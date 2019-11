Previsioni per il 22 novembre, nuvolosità irregolare e tempo asciutto nel corso della giornata

Umbria

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore mattutine con tempo prevalentemente asciutto su tutto il territorio; locali piogge al pomeriggio come anche in serata sulle aree occidentali, tempo stabile sui restanti settori.

Nazionale

Maltempo sulle regioni nord-occidentali con piogge e temporali. Cieli nuvolosi su tutte le region al mattino con piogge diffuse sulla Liguria, Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione sulle regioni nord-occidentali e in serata o nottata in estensione a tutte le regioni. Neve sull’arco alpino fino a 1000 metri.

Condizioni di instabilità al Centro Italia sulle regioni tirreniche con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sul versante Adriatico ma con molte nubi a tratti anche compatte.

Giornata dal tempo in prevalenza stabile al sud Italia con cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino e possibili piogge solo sulla Sardegna e sulla Campania, stabile altrove. Fenomeni in attenuazione tra la serata e la nottata.

Temperature in aumento eccetto sulle regioni nord-occidentali.

Www.centrometeoitaliano.it

