Previsioni per il 20 settembre, tempo bello in Umbria

share

Umbria

Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con ampie schiarite su tutto il territorio alternate a qualche nube sparsa. Ampi spazi di sereno anche nelle ore serali.

Italia

Giornata di bel tempo su tutte le regioni settentrionali con solo qualche nube in transito. Al mattino cieli poco nuvolosi in Piemonte, sereni altrove. Al pomeriggio ancora cieli sereni su tutte le regioni, stessa cosa anche in serata e in nottata.

Condizioni di bel tempo anche al centro Italia, sole fin dal mattino in Toscana e Umbria, qualche nube in più invece sul Lazio, Abruzzo e Marche. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, situazione invariata anche in serata e nottata con cieli sereni.

Ultime note d’instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o acquazzoni. Al mattino possibili piogge sulle regioni peninsulari, al pomeriggio anche in Sardegna e in Sicilia. Fenomeni in esaurimento poi in serata con il ritorno del bel tempo su tutte le regioni.

Temperature in diminuzione specie al Centro Sud.

Www.centrometeoitaliano.it

share

Stampa