Previsioni per il 20 settembre, stabile mattina e pomeriggio - Tuttoggi

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est ma senza fenomeni associati. In serata locali precipitazioni sulle Alpi orientali; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino isolate precipitazioni in Abruzzo, nubi sparse e schiarite altrove. Al pomeriggio maggiori addensamenti tra Lazio e Abruzzo, ampi spazi di sereno sui restanti settori. In serata cieli sereni o poco nuvolosi; da segnalare solo qualche pioggia sul Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni tra Molise e Puglia, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori. In serata ancora precipitazioni tra Molise e Puglia; nessuna variazione altrove.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al nord e sui settori Adriatici; in lieve aumento sul resto della penisola.

