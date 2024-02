Previsioni per il 20 febbraio, nuvolosità irregolare ma senza fenomeni associati - Tuttoggi.info

Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno in arrivo su tutti i settori.

Umbria

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno in arrivo su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attese locali schiarite sulla Romagna, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino isolate precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, con neve in Appennino dai 1300 metri, velature in transito altrove. Al pomeriggio tempo in miglioramento con ampie schiarite, residui fenomeni ancora tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti e precipitazioni sparse; neve in Molise dai 1400 metri. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.

