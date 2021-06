Previsioni per il 18 giugno, tempo stabile con nubi sparse - Tuttoggi

Possibili piogge nel pomeriggio sui rilievi; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con nubi sparse su gran parte del territorio, possibili piogge nel pomeriggio sui rilievi; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, con piogge sui rilievi alpini. Al pomeriggio attesi rovesci sull’arco Alpino, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile a asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni centrali. Nel pomeriggio attese precipitazioni sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulla Campania e Sardegna meridionale. Al pomeriggio attesi temporali sulle zone interne delle regioni peninsulari, condizioni meteo stazionarie altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e in aumento sulle altre regioni, massime stabili o in aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos