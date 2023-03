Previsioni per il 17 marzo, stabile e cieli sereni

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli pienamente soleggiati o con al più, qualche velatura in transito. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Stabilità diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente su tutte le regioni. In serata e nelle ore notturne non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in generale aumento su tutta l’Italia.

