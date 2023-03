Previsioni per il 16 marzo, stabile e cieli poco nuvolosi

Al mattino velature estese su tutti i settori. Al pomeriggio aperture sulle regioni di nord-est, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO

Stabilità diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, qualche velatura sui versanti Tirrenici. In serata ancora tempo asciutto, con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attese variazioni di rilievo nel corso delle ore notturne.

Temperature minime in diminuzione; massime stabili o in calo al centro-sud, stazionarie al nord.

Www.centrometeoitaliano.it