Previsioni per il 1 ottobre, stabile e sole in prevalenza - Tuttoggi

Umbria

Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con sole prevalente al mattino su tutti i settori; nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite alternate a locali addensamenti. Qualche nube anche in serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

Previsioni 1 ottobre Italia

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge in Piemonte. Al pomeriggio bel tempo su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti al Nord-Ovest e settori alpini. In serata deboli piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso su Basso Lazio e rilievi Abruzzesi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulla Sicilia sud-orientale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali nelle zone interne e sulla Sicilia, asciutto sui restanti settori. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge in Sicilia.



Temperature minime in aumento su Sardegna e Nord-Ovest, in calo altrove; massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it