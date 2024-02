Previsioni per il 1 marzo, instabile e molte nuvole con piogge e acquazzoni - Tuttoggi.info

Neve sui rilievi fin verso i 1300-1500 metri. In serata e nottata ancora tempo instabile con deboli precipitazioni intermittenti.

Umbria

Tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole su tutta la regione associate a piogge e acquazzoni sparsi. Neve sui rilievi fin verso i 1300-1500 metri. In serata e nottata ancora tempo instabile con deboli precipitazioni intermittenti.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni, con piogge sparse e neve su Alpi e Appennini oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio nessuna variazione, con quota neve in lieve rialzo. Tra la serata e la notte ancora instabilità con oltre i 1200-1300 metri sulle Alpi e oltre i 1500-1700 metri in Appennino.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse; neve in Appennino dai 1500-1600 metri. Al pomeriggio poche variazioni con neve in Appennino fin verso i 1300-1400 metri. In serata insiste il maltempo con precipitazioni sparse e neve ancora a quote medie in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge su Sardegna e Calabria, asciutto altrove con anche ampi spazi di sereno su regioni ioniche e Sicilia. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulla Sicilia, invariato altrove. In serata ancora piogge su Sicilia e settori tirrenici, variabilità asciutta sulle altre regioni.

Temperature minime e massimi stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Www.centrometeoitaliano.it