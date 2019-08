Previsioni meteo per il week end, domenica acquazzoni in Umbria

share

Umbria

Tempo generalmente stabile nella prima parte del fine settimana con sole prevalente nella giornata di sabato su tutto il territorio, salvo qualche innocua nube sugli Appennini. Qualche nube attesa domenica mattina prima di un lieve peggioramento che porterà piogge o acquazzoni su tutto il territorio; fenomeni in generale esaurimento nella serata o nottata.

Italia

Ampi spazi di sereno al mattino al Nord, prima che al pomeriggio la nuvolosità tenda ad aumentare sulle Alpi centro orientali con possibili temporali. Residui temporali tra Veneto e Friuli anche in serata, cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutti i settori. Sole prevalente nelle ore diurne sulle regioni centrali, eccetto qualche nube in più sulle coste adriatiche al mattino e sugli Appennini al pomeriggio con locali acquazzoni. Tempo stabile in serata e in nottata con ampie schiarite. Tempo prevalentemente stabile al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulle coste di Molise e Gargano. Al pomeriggio sono possibili locali temporali sugli Appennini ma in rapido esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore serali.

Temperature minime in diminuzione al Centro Nord, massime in calo sull’Adriatico e al Sud.

www.centrometeoitaliano.it

share

Stampa