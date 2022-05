Previsioni meteo, che tempo farà nel week end del 21 e 22 maggio

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia nel fine settimana a cura dei Centrometeoitaliano. Temperature in aumento

Le previsioni del tempo in Umbria

Sabato. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori

Domenica. Tempo asciutto nella giornata con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio salvo locali innocui addensamenti sui rilievi. Tempo stabile in serata con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi.