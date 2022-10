Previsioni meteo 6 ottobre, che tempo farà domani in Umbria e in Italia

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, giovedì 6 ottobre 2022, a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento alto in transito dalla serata ma sempre con tempo asciutto su tutti i settori.

Italia

AL NORD