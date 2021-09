Previsioni meteo 25 settembre, tempo stabile - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per la giornata di domani in Umbria e in Italia

Umbria

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione e delle velature in transito. Al pomeriggio e nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse in mattinata, in generale aumento al pomeriggio con possibili isolati fenomeni sui settori occidentali. Asciutto in serata su tutti i settori con molte nubi.

Italia

AL NORD

Al mattino temporali e nubifragi sulla Liguria e piogge sparse tra Piemonte e Lombardia; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora forti piogge sui medesimi settori, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con molte precipitazioni ancora sulla Liguria di Levante.

AL CENTRO

Giornata in compagnia di molte nubi: al mattino attese precipitazioni sull’alta Toscana, altrove i cieli risulteranno poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge sparse sulla Toscana, con fenomeni più intensi sui settori settentrionali; variabilità asciutta altrove. In serata insiste il maltempo sulle medesime regioni, tempo asciutto altrove con ancora cieli coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutte le regioni, locali schiarite sulla Puglia. In serata condizioni di tempo asciutto con molte velature in transito. Nessuna variazione attesa nella notte.

Temperature minime in generale rialzo; massime stabili o in calo al nord; in aumento altrove.

