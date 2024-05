180 dosi di cocaina, 28enne incensurato in manette - Tuttoggi.info

Spaccio di cocaina, uomo finisce in carcere. Decisiva la segnalazione di alcuni cittadini ai Carabinieri, Pusher sorpreso in via Battisti

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto un 28enne cittadino rumeno, incensurato, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Anche in questo caso sono state preziose le segnalazioni giunte all’Arma da parte di alcuni cittadini sui movimenti sospetti del giovane: nel corso di un servizio predisposto nel tardo pomeriggio di venerdì 3 maggio, i militari hanno individuato il 28enne in via C. Battisti. I militari hanno proceduto all’immediato controllo, sottoponendo il sospettato ad accurata perquisizione. Nella sua disponibilità sono stati così rinvenuti 80 involucri contenenti altrettante dosi di cocaina; la successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di trovare ulteriori 100 involucri della medesima sostanza, per un peso complessivo di 80 grammi e la somma in contanti di quasi 1.000,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro. Per il 28enne è così scattato l’arresto e si sono aperte le porte del carcere di Sabbione, misura confermata anche dopo l’udienza di convalida svoltasi nella mattinata di ieri.