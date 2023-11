Previsioni meteo 15 novembre, ecco che tempo farà - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Molte nuvole in transito su tutta la regione, localmente anche basse e compatte, sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. In serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo con molti addensamenti anche bassi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con banchi di nebbia, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, con qualche addensamento al Nord-Est e nebbie e foschie di nuovo in formazione in Pianura Padana, sereno altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa e locali foschie anche dense, specie nelle vallate interne. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite con maggiori addensamenti in Abruzzo, dove non sono esclusi locali piovaschi. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste. Al pomeriggio locali piovaschi nelle zone interne tra Campania e Molise, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta presenza di nuvolosità bassa e foschie.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

