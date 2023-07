Previsioni meteo 14 luglio, temperature in diminuzione - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano. Prevista una lieve diminuzione delle temperature

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo per lo più stabile ma con molta nuvolosità presente, locali piogge sui settori settentrionali tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e locali addensamenti sui rilievi e al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni cieli per lo più soleggiati e locali ed innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia. Massime in diminuzione, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Est e sulla Sicilia.

