Previsioni meteo 13 luglio, arriva la pioggia - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per domani

Umbria

Possibili piogge al mattino al confine con la Toscana, asciutto altrove con nuvolosità diffusa; al pomeriggio un generale peggioramento porterà temporali anche intensi estesi su tutto il territorio. Instabile anche in serata con precipitazioni sparse.

Italia

AL NORD

Forte instabilità al settentrione: al mattino molte piogge sulle regioni nord-occidentali; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutte le regioni. In serata residue piogge su tutti i settori, ad eccezione dell’Emilia Romagna. Fenomeni in esaurimento nelle ore notturne.

AL CENTRO

Al mattino instabile sulla Toscana, altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio, piogge in estensione sui restanti settori. In serata ancora qualche precipitazione tra Lazio, Umbria e Marche. Cieli sereni o poco nuvolosi nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità prevalente al meridione: al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata nessuna variazione con assenza di piogge e qualche addensamento sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al centro-nord ed in aumento altrove.

