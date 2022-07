Previsioni meteo 12 luglio, possibili piogge nel pomeriggio in Umbria

Isolati rovesci al mattino sulla Romagna, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio temporali localizzati su Appennino settentrionale e Friuli, nessuna variazione altrove. In serata velature in transito su tutti i settori, con tempo pienamente asciutto.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sulle Marche, altrove nuvolosità in transito alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi sulle zone interne Peninsulari, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sparse specie su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in calo al centro-nord, in rialzo al sud.

