Previsioni meteo 11 gennaio, che tempo farà - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo in Umbria e nel resto d'Italia per la giornata di domani, secondo Centro meteo italiano

Umbria

Cieli nuvolosi nel corso della giornata su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno in arrivo ovunque.

Italia

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in allontanamento verso sud. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti, con deboli precipitazioni sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve in Appennino dai 900 metri circa. In serata attese schiarite tra Toscana, Umbria e Lazio, con ancora qualche precipitazione in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso al mattino con deboli piogge sparse e cieli coperti. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse e neve in Appennino fino a quote di media montagna.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

