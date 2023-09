Prevenzione visiva dei bambini, successo per l'iniziativa "Scuola in vista" - Tuttoggi.info

Iniziativa rivolta ai bambini promossa da Usl Umbria 2 e Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni, con Leo Club e Lions Club Terni Host

La Usl Umbria 2 e l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni, grazie al patrocino del Leo Club e del Lions Club Terni Host presieduto da Alessandra Robatto, hanno organizzato l’iniziativa ‘Scuola in Vista’, dedicata alla prevenzione visiva dei bambini tra i 5 e i 10 anni di età.

L’iniziativa si è svolta lo scorso 1° settembre dalle 8 alle 14 presso il distretto Usl 2 di via Bramante, nell’ambulatorio ortottico recentemente ripristinato grazie alla volontà del dottor Federici, alla disponibilità delle dottoresse Crescenzi e Rotundo e alla collaborazione della dottoressa Bastianini, coordinatrice del servizio ortottico aziendale. I posti messi a disposizione dalla Usl Umbria 2 per i check-up, sono terminati in pochi giorni. Con la valutazione ortottica ci si pone l’obiettivo di rilevare il visus (misurazione della vista) la motilità oculare (duzioni, versioni e vergenze), la presenza di strabismi (cover test) e lo stato sensoriale della visione binoculare. Attraverso lo screening si possono prevenire e intercettare precocemente quei disturbi visivi che potrebbero alterare un corretto sviluppo della visione binoculare, quali difetti di vista, strabismo e ambliopia.

Nella giornata del 1° settembre la dottoressa Pacifici ha effettuato sedici check-up della durata di 20/25 minuti ciascuno che hanno registrato un esito positivo quasi nel 20% dei bambini esaminati. Le problematiche più ricorrenti sono state quelle riferite al visus, allo strabismo e alla convergenza oculare. Il Lions International è impegnato da anni nella prevenzione dei difetti della vista, oltre a fornire addestramento e disponibilità di cani guida, come mission sia mondiale che locale in cui rientra la collaborazione con l’Uic di Terni. Inoltre sta raccogliendo fondi attraverso attività esterne per contribuire a dotare di presidi e attrezzature all’avanguardia il servizio di ortottica della Usl Umbria 2, come del resto già avvenuto anche per il servizio di neuropsichiatria infantile nello scorso anno sociale.

Così la dottoressa Bastianini, coordinatrice del servizio ortottico: “Crediamo che l’organizzazione di queste iniziative di prevenzione, in sinergia con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni, sia di fondamentale importanza. Attraverso i check-up è possibile andare a stanare le problematiche relative al visus e alla mobilità oculare che, se si interviene tempestivamente, possono essere facilmente risolvibili. Un rigraziamento al Leo Club e al Lions Club Terni Host per il loro grande supporto e impegno nelle nostre attività, sperando in una sempre più proficua collaborazione”.

Il segretario dell’Uici di Terni, Giordano Conti, spiega che “uno dei temi fondamentale della nostra associazione è la prevenzione. In particolare ci dedichiamo costantemente alla prevenzione nei bambini che, molto spesso grazie alle nostre iniziative, effettuano il loro primo check-up”.