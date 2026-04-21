Incendio in azienda di demolizione auto a Bollate, nessuna persona coinvolta - Tuttoggi.info

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Incendio in azienda di demolizione auto a Bollate, nessuna persona coinvolta

ItalPress

Incendio in azienda di demolizione auto a Bollate, nessuna persona coinvolta

Mar, 21/04/2026 - 09:02

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MILANO (ITALPRESS) – Dalle 21 di ieri sera il Comando dei Vigili del fuoco di Milano è impegnato a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l’azienda RIAM a Bollate. Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell’azienda, limitandosi al materiale accumulato all’esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 Vigili del fuoco, alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell’area. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto anche personale dell’Arpa che sta provvedendo ad un monitoraggio dell’aria attraverso il posizionamento di alcune centraline. In particolare, installato un campionatore per la qualità dell’aria.

trl/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)

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