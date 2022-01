Presidente della Repubblica, scelti i grandi elettori umbri

A Roma per la seduta del Parlamento in sessione comune Tesei, Squarta e Paparelli come da prassi

Tutto come da pronostico per la scelta dei tre grandi elettori umbri chiamati a scegliere il presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella.

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha scelto, con elezione a scrutinio segreto, la presidente della Regione Donatella Tesei (con 7 voti), il portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli (con 6 voti) e il presidente dell’Assemblea Marco Squarta (con 5 voti). Seguita, dunque, la prassi che vede nominati i presidenti di Giunta e Consiglio e un rappresentante delle opposizioni.

Un voto è andato al consigliere della Lega Valerio Mancini.

Assenti alla votazione le consigliere del Pd Simona Meloni e Donatella Porzi.