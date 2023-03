Presenze turistiche Umbria, Gubbio “solo” all’8° posto | E’ polemica

“I dati smentiscono quanto sostenuto dall’assessore Damiani che si ritiene ‘estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2022’ – dicono i consiglieri leghisti – Una città che secondo il sindaco Stirati dovrebbe vivere di turismo, registra invece numeri modesti rispetto alle principali mete umbre“.

“La domanda che sorge spontanea è, perché? Secondo il primo cittadino uno dei problemi principali dipende dalla scarsità di strutture ricettive: è vero. E’ altrettanto corretto affermare che non si è trovata alcuna soluzione per ovviare a questo annoso problema. Mancano infatti politiche serie di valorizzazione del territorio e manca il dialogo con chi potrebbe e vorrebbe investire sulla città”.

“La città – concludono Carini e Venturi facendo un plauso alle associazioni sportive e culturali che danno comunque vita ad appuntamenti importanti per rivitalizzare Gubbio – non può continuare a sentirsi beffata dalle promesse di una Giunta che continua a puntare su immobilismo e interpretazioni fantasiose di numeri che andrebbero invece letti in maniera seria. Stirati e la sua giunta non possono prendersi meriti inesistenti: dovrebbero invece prendere atto di questo ennesimo fallimento e iniziare a pensare una volta per tutte al bene della città e non ai propri interessi personali.”.