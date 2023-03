Turisti ad Assisi, è record: oltre 1,2 milioni nel 2022. Straniero 1 su 3

Assisi, nel 2022, ha battuto anche se stessa, superando il record di presenze del 2019, anno precedente alla pandemia, con un incremento pari a 8.716 unità. Aumento che rispetto al 2018 è stato ancora più forte, con ben 25.872 turisti in più.

Significativi i numeri relativi ai turisti stranieri, basti pensare che rispetto al totale di 1.207.704 gli italiani sono stati 804.399 mentre le presenze estere sono state 403.305: un dato in linea con gli anni precedenti alla pandemia, segno che Assisi ha ampiamente recuperato i flussi turistici internazionali per cui è sempre la metà più gettonata dell’Umbria.

Particolarmente rilevante il dato relativo alla permanenza media in città, pari a 2,40 giorni, rispetto a 2,19 giorni nel 2018, 2,10 nel 2019, 2,30 nel 2020 e 2,34 nel 2021. Una crescita costante, segno che Assisi non solo è una meta attrattiva e baricentrica rispetto a tutta la regione, ma presenta anche un’offerta sempre più qualificata e attenta alla sostenibilità, maggiori servizi, attrazioni ed eventi in città.

“I dati elaborati dalla Regione – sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, rispettivamente sindaco e assessore al turismo del Comune di Assisi – confermano le nostre statistiche e il fatto che Assisi sia realtà strategica e cuore pulsante del turismo umbro. Siamo di fronte a numeri eccezionali, che significano grande sviluppo economico e sociale non solo per la nostra città, ma per l’intero territorio. Dati che premiano l’impegno profuso e gli importanti investimenti fatti i questi anni, per la promozione e valorizzazione della città in chiave turistica. Non si tratta di un punto di arrivo ma di slancio verso nuovi obiettivi. Vogliamo consolidare e rilanciare questi numeri, con una nuova programmazione dell’offerta e nuove azioni di promozione del brand Assisi, utili a intercettare fasce di pubblico più ampie e differenti target di turisti e a rafforzare i periodi dell’anno turisticamente più deboli”.