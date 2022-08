Presentata la XIV edizione di “Aestivum”, Mostra Mercato del tartufo estivo e della rosa a Cascia - Tuttoggi

Appuntamento per il 6 e 7 agosto nel centro storico. La mostra organizzata in collaborazione con gli artigiani di “Io Compro Umbro”

La quattordicesima edizione di “Aestivum”, la Mostra Mercato del tartufo estivo e della rosa di Cascia, che si terrà sabato 6 e domenica 7 agosto nella città di Santa Rita, apre le porte al al tartufo estivo, ai prodotti tipici e al territorio. Oggi la manifestazione è stata presentata a Cascia ed è realizzata del Comune di Cascia, della Pro Loco di Cascia-Roccaporena in collaborazione con gli artigiani di “Io Compro Umbro”. In conferenza stampa Sindaco di Cascia ha sottolineato come la Mostra Mercato del tartufo estivo e della rosa sia un appuntamento di richiamo e di continua scoperta per i cultori delle eccellenze del territorio che per il week end proporrà tavole rotonde, incontro ed escursioni guidate.

Entusiasmo confermato anche dal Presidente della Pro Loco di Cascia-Roccaporena, Luigi Ercoli, il quale ha sottolineato “Il valore della manifestazione all’interno del palinsesto programmi della città e l’importanza di una collaborazione integrata tra i diversi enti territoriali”.