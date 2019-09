Presentata la Rassegna di Teatro amatoriale 2019 al Teatro Talia, Programma

share

Torna la Rassegna di Teatro Amatoriale a Gualdo Tadino, nella splendida location del Teatro Talia. L’associazione ‘Note di Teatro’, che organizza l’iniziativa insieme alle associazioni ‘La Linea Gialla’ e ‘Talia’ e con il patrocinio di Comune e Polo Museale, ha presentato oggi (martedì 10 settembre) in Municipio la nuova stagione, che prenderà il via venerdì 13 settembre. Novità di quest’anno sarà la presenza di Erreti Radio Tadino e di SmartComma come media-partner.

Ad illustrare la rassegna il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore alla Cultura Barbara Bucari, il presidente di ‘Note di Teatro’ Stefano Galiotto ed il presidente dell’Associazione ‘Talia’ Mario Fioriti. “La Rassegna Teatrale Amatoriale– ha sottolineato l’assessore Bucari – vedrà in scena ben 8 spettacoli fino al 15 novembre. Voglio ringraziare Note di Teatro che organizzerà la rassegna e l’Associazione Talia che cura la gestione del teatro Talia stesso, fiore all’occhiello della città per le molte iniziative culturali che all’interno vi si svolgono e che coinvolgono diverse associazioni cittadine”.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha spiegato il presidente di Note di Teatro Galiotto – per questa possibilità di organizzare nuovamente la Rassegna Teatrale Amatoriale, nata da un’idea di Eleonora Cecconi, regista e presidente dell’associazione ‘La Linea Gialla’. Grazie al successo ottenuto lo scorso anno abbiamo avuto molte richieste di adesione da parte di tante compagnie di tutta la regione. Avremo un programma vario in questi 8 appuntamenti con spettacoli che vanno dalla commedia alla tragedia. Sarà un vero piacere per tutte le compagnie esibirsi in un luogo che offre tutte le necessità per andare in scena come il Teatro Talia”.

Il cartellone degli spettacoli è cosi composto: venerdì 13 settembre, Zio Vanja – Orien Theater (Terni); 20 settembre, Un Amleto fuori Scena – Art N/veau (Perugia); 4 ottobre, Barbara – Il Gorro (Passignano); 11 ottobre, Tutto in una sera – La Linea Gialla (Perugia); 18 ottobre, Euridice – Al Castello (Foligno); 25 ottobre, L’Apparenza inganna – Microteatro (Perugia); 8 novembre, La Sdolorata e il Contrattino – Filodrammatica “C. Biscontini” (Gualdo Tadino); 15 novembre, Sancho e Chisciotte – Note di Teatro (Gualdo Tadino).

“Questi spettacoli – ha dichiarato il presidente Fioriti dell’Associazione Talia – grazie all’ottimo lavoro svolto dall’associazione Note di Teatro, hanno permesso al Teatro Talia di farsi conoscere in città e anche fuori, facendolo diventare un punto di riferimento. Le attività che si svolgono in questa location sono molteplici e non riguardano solo gli spettacoli ma anche presentazioni di libri e iniziative di altro genere. Siamo molto soddisfatti della programmazione ed i risultati raggiunti lo testimoniano, visto che siamo ben oltre le aspettative con dati e numeri che ci aspettavamo dopo 6 anni e non solo dopo 3 anni dalla sua apertura”.

Sul successo riscosso dal Teatro Talia ha concluso poi la conferenza stampa il sindaco Presciutti: “La risposta più bella per il successo del Teatro Talia arriva direttamente da cittadini, associazioni e compagnie, che usufruiscono di questa prestigiosa location durante tutto l’anno. Questo significa che il Talia è un luogo molto apprezzato e di riferimento per la comunità gualdese e non solo. A distanza di 3 anni dalla sua inaugurazione quindi si può dire senza dubbio che si è trattata di una scelta giusta e vincente”.

Biglietti ed abbonamenti per assistere alla Rassegna di Teatro Amatoriale 2019 saranno in vendita presso il “Grottino” (dinanzi al Talia). Info al 333-3448014 e al 347-6431651.

