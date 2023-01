Presentata la nuova segreteria del Pd tifernate "Squadra con un'età media di 40 anni" - Tuttoggi

Il segretario Marco Conti "Saremo di stimolo e supporto per i nostri amministratori"

E’ stata presentata ieri (sabato 14 gennaio), nella Sala Gruppi in Municipio, la nuova segreteria comunale del Partito Democratico di Città di Castello.

“La nostra squadra ha un’età media di 40 anni – ha esordito il segretario tifernate Marco Conti – abbiamo costruito un ‘gruppo che sappia ascoltare e comprendere’, per poi elaborare una proposta convincente e coinvolgente. Saremo di stimolo e supporto per i nostri amministratori, con lavoro sinergico, ma nella distinzione dei ruoli, in vista della complessità delle sfide che la città sarà chiamata ad affrontare”.