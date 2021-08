Prende a noleggio un’autovettura con un documento falso: denunciato - Tuttoggi

Succede a Torgiano, il titolare dell'impresa si è rivolto ai carabinieri

Un 30enne perugino, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato alcuni giorni fa presso una ditta di Torgiano ed ha preso un’autovettura a noleggio.

Al termine del periodo contrattato il titolare dell’impresa, non vedendo rientrare l’uomo per la riconsegna dell’autovettura, si è recato presso i Carabinieri della Stazione di Torgiano per sporgere denuncia per appropriazione indebita.

Messe sotto la lente di ingrandimento le numerose traversie dell’uomo, i Carabinieri hanno approfondito i controlli esaminando attentamente tutta la documentazione presentata per il noleggio ed hanno scoperto come, per la stipula del contratto, fosse stata utilizzata una patente contraffatta, riportante un numero identificativo inesistente, in quanto l’uomo, già dal 2016, risulterebbe privo del documento per la guida proprio a seguito dei suoi numerosi precedenti per droga e furto.

È scattata così una seconda denuncia all’A.G. per l’ipotesi di reato di uso di atto falso.