Premio San Valentino 2023: i vincitori che si sono impegnati nella valorizzazione del Santo - Tuttoggi

Premio San Valentino: i vincitori dell’edizione 2023

I vincitori dell’edizione 2023 del Premio San Valentino sono Valentina Farinaccio per la Letteratura, Giuseppe Cassio per la Storia, Giuseppe Ferraro per la Filosofia, Lilia Sebastiani per la Teologia, Paola Boscaini, Bruno Prosdocimi, Mark Kostabi e il Lions Club “San Valentino” per l’Arte, il Centro Culturale Valentiniano per il Teatro, Francesco Bruni per il Cinema, Cristiana Pegoraro per la Musica, Luciano Moia per la Comunicazione e Anna Fiscale per l’Economia.

“Cura delle relazioni e relazioni di cura”: il 16 marzo un seminario filosofico

Il programma del Valentine Fest continua il 16 marzo alle 15.00 con il primo appuntamento del Seminario filosofico, sul tema “Cura delle relazioni e relazioni di cura”. Venerdì 17 febbraio, invece, la giornata sarà dedicata a Peynet e al Salone internazionale dell’umorismo di Bordighera, con la presentazione al Cenacolo San Marco del libro “Palme, datteri e risate”, di Paola Biribanti, alle 18.00, e la proiezione del film “Il giro del mondo degli innamorati di Peynet”, di Cesare Perfetto, alle 21.00.

Sempre al Cenacolo San Marco si può visitare la mostra “Il Santo senza Volto” che raccoglie immagini di San Valentino realizzate da artisti e fotografi.