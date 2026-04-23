Tg News - 23/4/2026 - Tuttoggi.info

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Tg News – 23/4/2026

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Tg News – 23/4/2026

Gio, 23/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump ordina di distruggere qualsiasi nave metta mine a Hormuz
– Via libera finale al prestito Ue a Kiev e a nuove sanzioni a Mosca
– Idea dell’inviato di Trump: “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”
– Avvocato Corte Ue: “Cpr in Albania conformi ma tutelare diritti migranti”
– Madre e figlia morte avvelenate, sequestrato cellulare a figlia maggiore
– Malpensa, l’aeroporto resta dedicato a Berlusconi, Tar boccia ricorso
– Ultima tappa africana per Papa Leone XIV, poi il rientro a Roma
– Sicurezza digitale, istituzioni e imprese a confronto a Roma sulle nuove sfide
– Previsioni 3B Meteo 24 Aprile
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