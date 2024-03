Premio Impresa Donna a a Rosa e Cecilia Caselli Moretti

Il riconoscimento del Comune a due donne che hanno fatto la storia della celebre vetreria artistica

Sarà assegnato a Rosa (1896–1989) e Cecilia Caselli Moretti (1905–1996), protagoniste della storia del laboratorio di vetrate artistiche di famiglia, il Premio Impresa Donna del Comune di Perugia, giunto alla terza edizione.

Quest’anno la data fissata per consegnare i riconoscimenti per le diverse sezioni in cui si articola è il 19 marzo (ore 15), sempre nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Dopo essere stato dedicato a Luisa Spagnoli (2022) e a Romeyne Ranieri di Sorbello (2023), il premio stavolta si lega ai nomi di due donne che sono state ambasciatrici del made in Italy: Rosa (1896–1989) e Cecilia Caselli Moretti (1905–1996). A queste due personalità il Comune di Perugia ha peraltro già reso omaggio con l’intitolazione, nel 2016, dei giardini di viale Indipendenza adiacenti alla chiesa di Sant’Ercolano.