Premio Federico Falchetti 2022, Assisi non dimentica: i vincitori (foto) - Tuttoggi

Alunni e aziende protagoniste del premio arrivato alla nona edizione e che cade nel decimo anniversario della scomparsa del giovane responsabile di Coldiretti

Si rinnova la manifestazione Unto Assisi dedicata all’olio extra vergine e ai prodotti agro-alimentari del territorio dell’assisano e si rinnova anche il premio Federico Falchetti 2022, che nasce con l’obiettivo di onorare la memoria del giovane assisano, già responsabile dell’ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, improvvisamente mancato nel 2012 proprio mentre organizzava la manifestazione. Con il premio in sua memoria, la famiglia vuole sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente, al vivere all’aria aperta, alla condivisione dei valori prossimi al mondo “naturale” e quest’anno anche a prendersi cura di se stessi e degli altri. (Continua dopo la gallery).

In una Sala della Conciliazione piena di persone, sono stati assegnati i riconoscimenti alla memoria. Il Premio Federico Falchetti 2022 per le scuole, sezione racconti, è andato a Veronica Ragni, Giulia Brunozzi, Alice Bartolucci, Noor Kmosh della classe 3 C della Frate Francesco (disegno), a pari merito a Mattia Piccioni, Marta Benincampi, Vittorio Battistelli, Diletta Della Bina e Maddalena Dionigi della 3 A della Frate Francesco e a Giulia Neri, Emma Cannelli, Greta Aisa, Christian Brancaccio della 3 D della Galeazzo Alessi (racconto) e a Eloisa Parodi classe prima B scuola frate Francesco. L’azienda premiata è invece la società agricola forestale Santa Fiora.